Karel Gott a jeho Slavík! Opravdu to nikdy nečekal, říká kamarád

Jaroslav Těšínský, ředitel agentury Musica Bohemica, byl hostem čtvrteční Snídaně s Novou. Anketu Český slavík připravoval přes dvacet let a za tu dobu měl možnost poznat zpěváka Karla Gotta velmi dobře.

"Seznámili jsme se ještě předtím, než jsem dělal anketu Český slavík. Měl velký koníček a to byla historie. Zajímal se o historii druhé světové války a měl na to často osobité názory," vzpomínal Těšínský.

Anketu bral podle něho Gott velmi vážně a vždy se na ni připravoval. "Vždycky říkal: 'Jsou to hlasy, které mi nedávají hudební kritici nebo hudební vydavatelství, ale jsou to hlasy od mých fanoušků.' A toho si velmi vážil. Připravoval se na to poctivě," řekl s úsměvem Těšínský.

Gott také nikdy nepředpokládal, že znovu vyhraje. "Většinou přišel a říkal: 'Tak co, jak to asi vypadá. Letos to asi nedopadne. Je tu spousta mladých kluků, sleduji je, jsou talentovaný, mají hlas, písničky, mají vyprodaný koncerty, je to velká konkurence.' On byl přející. On těm svým konkurentům fandil. A to se ukázalo třeba, i když nebyl zlatý v roce 1998 a 2012. Věřil jsem, že on to těm klukům přál. Přijal to s nadhledem," doplnil Těšínský.

A Zlatého slavíka opravdu nikdy nečekal. Měl také připravené děkovací řeči nejen pro první místo, ale i v případě stříbra nebo bronzu. Také to byl veliký profesionál. "Měl jsem při zkouškách jistotu v Karlu Gottovi. Jestliže večer vystupoval, zpíval písničku, tak ve tři čtvrtě na deset dopoledne se druhý den otevřely dveře do hlediště, přišel připravený, nalíčený. Posadil se a sledoval, jak končí předchozí zkouška a čekal, až ho režisér vyzve," vážil si Těšínský Gotta.

Ředitel také dodal, že Gotta jeho kolegové velmi obdivovali. "Všichni k němu měli velkou úctu a velký respekt. Všichni ho brali jako osobnost, která převyšuje všechny. Když přišel, tak přišel pan Karel Gott. Byl bezkonfliktní člověk, diskuze vedl s velkým nadhledem a naslouchal i názorům jiných. Svá vystoupení do detailů promýšlel. A i po zkoušce ještě přišel za režisérem a ptal se ho, jaké to bylo," vzpomínal Těšínský.

Zpěvák Karel Gott zemřel v úterý krátce před půlnocí v kruhu své rodiny. V září oznámil, že trpí akutní leukémií. O nemoci se Gott dozvěděl před rokem a půl a od té doby s ní statečně bojoval.

