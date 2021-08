Slavná Chufuova bárka by vyplula i dnes. Z pyramidy ji přesouvali hodiny

V Egyptě se uskutečnil další náročný a velkolepý přesun starověkého klenotu. Tentokrát se týmu expertů podařilo z jedné z pyramid v Gíze přepravit do nového Velkého egyptského muzea takzvanou Chufuovu sluneční bárku – 4500 let starou loď, která se údajně dochovala v takovém stavu, že by s ní bylo možné vyplout i dnes.