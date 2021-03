Slavní a očkování proti koronaviru: Kdo už si nechal píchnout vakcínu?

Mnoho celebrit, politiků i sportovců se letos nakazilo koronavirem. O tom, že tento zákeřný virus si nevybírá, tak není pochyb. Řada další hvězd tak neváhala a nechala se očkovat. Se svými fanoušky se pak podělili o zkušenosti s vakcínou. Podívejte se, kdo se již nechal očkovat.



Jiří Krampol

Populární herec a bavič dostal vakcínu v únoru a neměl zrovna nejlehčí průběh. Po očkování se Krampolovi udělalo špatně a musel pobýt tři dny v nemocnici. Ani po této události ale vakcínu nezatracuje.



Jan Přeučil

Už druhou dávku vakcíny má za sebou herec Jan Přeučil. On i jeho žena Eva Hrušková si přitom koronavirem prošli na podzim loňského roku. Herec očkování všem doporučuje.



Arnold Schwarzenegger

I Terminátor musí být očkován. Kulturista, herec a bývalý guvernér Kalifornie dostal svoji dávku 21. ledna. Zároveň vyzval fanoušky, ať se nebojí očkování a naslouchají odborníkům. "Všichni virologové, epidemiologové a lékaři studovali nemoci a vakcíny po celý svůj život, takže je poslouchám a žádám vás, abyste udělali totéž," sdělil svalovec na svých sociálních sítích.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If youre eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm