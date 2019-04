Část katedrály Notre-Dame se zřítila! Požár se dále šíří. VIDEO

Před 20. hodinou se věž slavné katedrály zřítila. Hrozivou scénu zachytili svědci. Podle mluvčího pařížské katedrály zachvátil požár celou budovu. "Nic nezůstane," uvedl mluvčí.

Pád věže katedrály:

Update: The spire has collapsed. pic.twitter.com/HIBrjfKztF

The moment the spire of Notre-Dame fell amid the raging fire pic.twitter.com/Jz4FnCHxRW