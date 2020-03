Slavný country zpěvák podlehl nákaze! Diagnózu si vyslechl před dvěma dny

Hvězda americké country hudby zemřela v neděli, oznámil jeho mediální zástupce. "Hudební legenda Joe Diffie odešel dnes, v neděli 29. března, navždy kvůli komplikacím spojeným s koronavirem (Covid-19). Rodina prosí o soukromí," citoval prohlášení portál Variety.

Teprve v pátek přitom Diffie informoval o tom, že mu bylo diagnostikováno onemocnění Covid-19. "Jsem v péči lékařských profesionálů a v současnosti dostávám léčbu. (...) Chci připomenout veřejnosti a mým fanouškům, aby byli ostražití, opatrní a pečliví během této pandemie," uvedl.

Joe Diffie se proslavil v 90. letech, více než 20 jeho písní se dostalo mezi nejhranější country hity ve Spojených státech. Pět z nich se dostalo až na vrchol - Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Third Rock from the Sun, Pickup Man a Bigger Than the Beatles.

Natočil 13 alb - za dvě z nich získal platinovou desku, za dvě zlatou. Podle zpráv z jeho okolí chystal Diffie nové studiové album, které se mělo jmenovat I Got This. Přestože doba jeho největší slávy pominula, mohou ho znát i mladší milovníci country - díky holdu současné superstar Jasona Aldeana.

Diffiemu bylo 61 let, byl čtyřikrát ženatý a má pět dětí. Jeho smrt už na sociálních sítích oplakávají další country hvězdy, například zpěvačka Chely Wrightová. "Ztráta jeho života mi láme srdce," napsala na twitteru. Není jasné, zda měl Diffie další zdravotní potíže.

