Dude z komedie Big Lebowski má rakovinu, začíná s náročnou léčbou

Jeff Bridges bojuje s rakovinou. Diagnostikovali mu lymfom, zhoubný nádor mízních uzlin a lymfatické tkáně. Nejčastěji zasahuje okolí sleziny, jater, střev nebo velkých krevních cév.

Herec, který začátkem prosince oslaví 71. narozeniny, vážnou nemoc přiznal na twitteru. "Jak by řekl Dude, na povrch se dostaly nové skutečnosti. Diagnostikovali mi lymfom. Přestože je to vážné onemocnění, mám štěstí na skvělý tým doktorů. Moje vyhlídky jsou dobré," napsal Bridges.

Im profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff