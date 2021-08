Slavný Taxisův příkop se dočkal proměny, má být bezpečnější

Dvě desítky koní nechaly na Taxisu život. Minulý rok to byl například poslední dostih pro hnědáka Sotoventa. Před sedmi lety málem nevyvázl živý ani žokej Josef Bartoš. "Byl jsem hodinku v bezvědomí, nevěděl jsem o sobě," vzpomíná.

Nedávno se do Taxisu zakousl na dva dny bagr. "Odstranili jsme ostrou doskokovou hranu," vysvětlil ředitel Dostihového spolku Pardubice Jaroslav Müller.

Právě na ní si koně obrazně i fakticky lámali vaz, pokud skok nevyšel na výbornou. K překážce se blížili mnohdy i šedesátikilometrovou rychlostí, následoval třímetrový skok do výšky a až osmimetrový do dálky.

Taxis je po úpravách mělčí, aby se koně mohli rychle vrátit na nohy. Podloží je nově z pevného jílu a zhutněné stroji. O pět centimetrů se zkrátil i živý plot a samotné doskočiště zůstane bez trávy.

Hotovo mělo být před dvěma měsíci, ale stále pršelo a těžké stroje by do dráhy udělaly koleje. Taxis se neupravoval poprvé, naposledy to bylo před 16 lety.

Proti letošní modernizaci bylo 20 trenérů koní i vítězů. Vzniklo dokonce společné prohlášení. Čestmír Olehla, který trénoval slavného koně Železníka, tvrdí, že Taxis za nehody nemůže. "Chyby jsou proto, že se Taxis podceňuje a bere se jako samozřejmost," uvedl.

Je to jedna z nejtěžších překážek. Nedá se na ní trénovat, protože se přes ní skáče jen při Velké pardubické. "Co skok, to originál. Kolikrát fakt nevíte, jak to dopadne," popsal žokej Jaroslav Myška. Upravená překážka prověří koně i žokeje tradičně druhou říjnovou neděli.