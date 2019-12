Sledujte Napřímo! Kalousek bude cupovat rozpočet i Babiše

Ministryně financí Alena Schillerová se dnes vyjádří k návrhům na přesuny peněz v jednotlivých kapitolách rozpočtu. Nejen na to - které z nich mají šanci na úspěch - se dnes bude Bára Divišová ptát Miroslava Kalouska v pořadu Napřímo.

Zrušit slevy na jízdné a přidat do školství. Toho by chtěl docílit bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. I kdyby to ale prošlo - zřejmě spokojen nebude.

"Základní parametry rozpočtu byly schváleny v prvním čtení a už neexistuje žádný pozměňující návrh, pro který bychom mohli hlasovat,“ nechal se slyšet Kalousek.

Státní rozpočet na příští rok ale není jediným tématem, které dnes otevřeme. Proč si Miroslav Kalousek myslí, že ministryně pro místní rozvoj neříká pravdu, když tvrdí, že konečný audit Evropské komise nečetla? Kdo by měl platit stovky miliónů - pokud na to opravdu dojde. Jaké jsou vztahy po volbě nového vedení v TOP09? Má nová předsedkyně šanci a hlavně síly Miroslava Kalouska ukočírovat?





