Dominika Gottová promluvila o otci a návratu do Česka

Dominika Gottová v pondělí vpodvečer promluví o své životní situaci, návratu do Česka, ale také o svém zesnulém otci. V projevu se fanoušci Karla Gotta také dozvědí, jakým způsobem se chce zpěvákova nejstarší dcera věnovat odkazu otce.

Prohlášení můžete sledovat i vy. Web TN.cz odvysílá přímý přenos, který odstartuje v 16:00 hodin.

Od října minulého roku Dominika prožívá těžké období. Nejprve jí velkou ránu zasadila smrt otce. Krátce po jeho pohřbu z jejího života zmizel další muž - finský hudebník a její manžel Timo Tolkki. Po 19 letech manželství sama požádala o rozvod.

Zoufalou situaci se rozhodla vyřešit útěkem z Finska zpět do rodného Česka. Krátce po smrti Karla Gotta Tolkki prohlásil, že by se do České republiky s Dominikou přestěhoval rád, protože ani jeden z nich není ve Finsku šťastný. Pro TN.cz dokonce řekl, že by chtěl dům na Bertramce. Dominika se ale odmítla s Ivanou Gottovou soudit.

