Rodina slepého chlapce se vrátila na místo činu. Na omluvu čeká

Vedení motorestu ve slovenském Žiaru nad Hronom se ohradilo proti tomu, že by číšník do restaurace odmítl pustit nevidomého chlapce. S tím ale nesouhlasí jeho rodina, která se dokonce do motorestu vrátila, aby si to s majitelem vyříkala. Celý spor odstartovalo svědectví na facebooku.

Žena na slovenské facebookové stránce popsala, jak do motorestu Dubník číšník a majitel v jedné osobě nepustil nevidomého chlapce kvůli tomu, že měl s sebou vodicího psa. Odvolával se na to, že zvířata do restauračních zařízení nesmí. Jenže je to jinak - asistenčního psa naopak musí provozovatel pustit dovnitř pustit vždycky.

Vedení motorestu se proti nařčení ohradilo, situaci popsalo naprosto rozdílně. Prý nejdříve číšník nepoznal, že je pes vodicí, a navíc v restauraci nebylo místo. Jakmile se stůl uvolnil, personál ho prý šel nabídnout chlapci a jeho doprovodu. "Obsluha se šla podívat před restauraci, ale rodina se slepým chlapcem už tam nebyla," uvedl motorest.





To ale odmítla rodina nevidomého chlapce, která se do případu rozhodla vložit právě po prohlášení motorestu. "Míst k sezení tam bylo až až. Nezlobte se na mě, ale nevšimnout si člověka se slepeckou holí a řádně označeným vodicím psem? Absolutně není pravda, že byste reagovali způsobem, který jste popsali," prohlásilaza rodinu Vladimíra.

Ani nedostatek místa podle příbuzných hendikepovaného mladíka v restauraci nebyl. Ve středu se rodina rozhodla do motorestu vrátit, omluvy se ale prý nedočkala. "Čekali jsme, že se k tomu všemu postavíte čelem a nějak to vyřešíme ke spokojenosti všech. Bohužel jste zbaběle strčil hlavu do písku a omluva nepadla ani jednou," napsala Vladímira.

Příběh zveřejnila svědkyně na sociálních sítích zhruba před týdnem, četly ho tisíce lidí a mnoho z nich uvedlo, že je dojal k slzám. Sám hendikepovaný chlapec se měl před motorestem rozplakat kvůli tomu, že ostatním dělá starosti. Celý příběh, reakci motorestu i prohlášení rodiny si v celém znění můžete přečíst v galerii: