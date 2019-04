Slíbili jste si spořit? Jak jste na tom teď?

Nejste v tom sami. Potvrzuje to průzkum ING, podle kterého vloni vytrvalo po celý rok pouhých 17 % respondentů.



Přitom větší finanční rezervu si jako svůj cíl letos stanovilo téměř 60 % Čechů. Většina předsevzetí se rozplyne hned začátkem nového roku. Výsledky průzkumu ukázali, že nejdříve končí Pražáci. Největší predispozice setrvat ve spoření po celý rok mají naopak obyvatelé Moravy anebo domácnosti s nižším počtem členů. Jak jste na tom vy? A budete s dalším pokusem čekat opět až do dalšího Silvestru?



Na 1. leden se nespoléhejte



Lepší spořící morálku si na začátku roku 2019 přislíbilo téměř 70 % Čechů ve věkové kategorii 15-29 let, dotazovaných ze střední generace do 44 let necelých 60 %. Nejspokojenější jsou se svým spořením účastníci průzkumu nad 45 let. Polovina z nich nemá potřebu navyšovat částku, kterou si běžně šetří. Zejména mladým se ale dodržet předsevzetí nedaří. Hned v prvním měsíci také končí nejčastěji ženy. Po 3–6 měsících přestává spořit téměř 20 % Čechů.



“Více chtějí spořit hlavně mladší a střední generace. Dle průzkumu je k tomu žene stav jejich současných finančních rezerv, který považují za nedostatečný. Přelom roku ale není žádným kouzelným datem a možná právě v tuto dobu stanovené cíle spíše nenaplníme. Začít spořit, se vyplatí vždy a pokud své předsevzetí porušíme, nezbývá než se poučit z chyb a šetřit dále,” podotýká Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING.



Halíře dělají talíře



Více si naplánovalo ukládat i 63 % lidí s největším objemem příjmů, těch s nejnižším pouze polovina. 15 % z nich zároveň přestává spořit již druhý měsíc. Nejdéle se daří spořit vysokoškolákům a mužům. Dobře si ve statistikách vedla také věková kategorie od 30 do 44 let. Více než jedna pětina z nich setrvala po celý rok. “Náš průzkum odhalil ještě jednu zajímavost. Čím větší počet členů domácnost má, tím spíše od spoření v průběhu roku upustí. Bezdětné páry a tzv. ‘singles’ setrvají déle. Nejspíše proto, že se tak často nepotýkají s nenadálými výdaji a samozřejmě utrácí jen za sebe,” doplňuje Radek Sedlář.



Avšak s řádným odhodláním a správnou taktikou si může vytvořit finanční polštář každý. Výsledky průzkumu odhalily, že skoro tři čtvrtiny respondentů spoří na běžných účtech, na kterých se vložené peníze vůbec nezhodnocují. Naučte se spořit pravidelně. Nastavte si minimální hodnotu, kterou uložíte každý měsíc na spořicí účet a ze svých požadavků neslevte. Pokud si budete částky svědomitě odesílat na účet ke spoření určený, s příštím Silvestrem tam již jistě najdete nemalý obnos.