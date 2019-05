"Šlofík" po obědě, snažší byznys: Takto se žije Čechům v cizině

Od Skandinávie až po Pyrenejský poloostrov - tam všude můžeme narazit na naše krajany, kteří tam odešli za spokojenějším životem či si splnit své sny. Jak popisují svůj život Češi, kteří zakotvili v jiných zemích EU?

Řecko



V Řecku žije na dva tisíce Čechů - z toho polovina v Athénách. Většinou pracují v turismu, někteří z nich se ale věnují zaměstnání, která byste rozhodně nečekali. Například Dalibor se před lety přidal do řecké hokejové reprezentace - nyní trénuje mladé nadějné hokejisty.

Taková Lucka zase žije se svým mužem v malé vesničce Corfos - ona je jachtařka, on opravuje lodě. "Ta mentalita je tu v podstatě hodně podobná. Úsměvný vztah k autoritám, člověk si dělá všechno po svém a návodu se drží jenom, když je to opravdu nutné," popisuje svůj život v Řecku Lucie.

"Všichni nás moc hezky přijali. Co se týče úřadů, tak je to náročnější, člověk se musí vyzbrojit trpělivostí, příležitostně nějakým frťanem nebo místním znalcem," dodala.

Českého krajana bychom našli i v hospůdce Bohemia. Majitelem restaurace je Konstantinos, který zde vaří českou kuchyni. "Chutná jim české jídlo. Hodně Řeků bylo na dovolené v Praze, takže už dřív nějaké měli a chtějí si to připomenout. S oblibou si dávají hlavně ty klasický český jídla - husu, kolena, guláše, hodně polívky a český pivo. Nenadýmá je to tolik, jako to jejich řecký pivo," vysvětluje Konstantinos.

Finsko



Přímo v centru Helsinek najdete jednu z nejlepších zdejších restaurací - a kuchyni vede Čech. Do Helsinek přijel Petr na popud finských přátel, kteří se tam rozhodli otevřít restauraci."Začal jsem od nádobí. Musel jsem loupat žampiony, škrábat brambory." Dnes vaří v jedné z nejlepších restaurací v Helsinkách.

Dvacet kilometrů od rušných Helsinek v klidném městečku Espoo žije fotografka Niki. "Ty zimy, to trvá asi deset let, než si na to člověk zvykne." Focení u ní začalo jako koníček, vyneslo ji ale mezi fotografickou špičku. Fotila dokonce prezidentskou rodinu. Niki si vychvaluje hlavně pověstný finský školní systém. Děti se například hodnotí i za to, jak dokážou pomáhat ostatním nebo jak moc se ve škole snaží. "Víc se k těm dětem přistupuje jako k dospělým," tvrdí Niki.

Tomášovi zase imponuje tamní podnikatelské prostředí. "Po technické stránce založit tady firmu je stokrát možná tisíckrát jednodušší než v Česku," tvrdí.

Irsko



Irsko je krásná, ale poměrně drahá země. Ceny jsou zde o hodně vyšší než v Česku - to se týká hlavně bydlení nebo zdravotního pojištění. Čekáte-li stejnou péči jako v Česku, tak jste na omylu. "Je tu nějaká čekací listina. Člověk přijde do nemocnice, ať už se zlomeným prstem nebo s něčím vážnějším, a čeká ho dlouhá fronta. Čekáte třeba celý den," popisuje zdravotní systém jazzový hudebník Petr, který žije v Dublinu.

Původně tam přijel studovat jazzovou školu a musel si na ni nějak přivydělat. Škola totiž v Irsku není levná záležitost - za jeden semestr můžete zaplatit až půl milionu korun. Petr tedy začal pracovat na umělecké škole, kde učí hrát děti na kytaru a klavír.

Dalším českým rodákem, pro kterého se Irsko stalo domovem, je Michal. Původem Pražan si v Irsku založil vlastní pekařství a vlajkovou lodí jeho podniku se stal poctivý český kváskový chléb. "Ten chleba byl tady nepoživatelný. V anglosaských zemích ty kváskové chleby nebyly úplně populární." Začátky v pekárně byly víc než krušné, pracovní dny Michala nikdy nekončily.

Na druhou stranu je tu podnikání prý jednodušší a bez zbytečného papírování tu můžete podnikat v jakémkoliv odvětví se vám zachce. "Nemusíš tu vyplnit tunu papírů, nemusíš na to najímat spoustu lidí okolo, aby ti pomáhali s nějakými projekty, my jsme to načmárali na kuchyňském stole a za týden jsme měli byznys."

Anna od mala snila, že se stane hasičkou, a to se ji v Irsku nakonec povedlo. "Trvalo to pět let, než jsem se sem dostala - přímo do dublinský hasičárny. Oni mají několik testů, kterými člověk musí projít, a protože jsem cizinec, tak jeden z těch testů je, že musím rychle číst a vnímat, co v tom textu bylo a umět na to rychle odpovědět," vysvětluje Anna.

Portugalsko



Do Portugalska Češi obvykle odchází za klidnějším životem. Portugalci mají na všechno dost času a i když jsou temperamentní, panuje mezi nimi klid a stres byste u nich těžko hledali. "Na polední přestávku máme v Česku půl hodiny, tady jsou na to dvě hodiny. Takže si člověk dá třeba víno a klidně si po obědě zdřímne," pochvaluje si život v Portugalsku letuška pro VIP leteckou společnost Radka.

Musíte mít ale na paměti, že když ovládáte portugalštinu, bude se vám v Portugalsku dařit mnohem líp. "Bez portugalštiny tady člověk těžko hledá práci, což je asi největší problém. A portugalština není jednoduchá," tvrdí Radka.

V Portugalsku se daří i Lucce, která si tam založila vlastní jóga studio. "Čekala jsem, že jako cizinec to tu budu mít těžší. Nicméně pokud si tu otevřete vlastní podnikání, je vám 25 let a jste cizinka, tak se vám občas dějí věci, jako že vás třeba neberou vážně. Musíte si to vybojovat," tvrdí Lucka.

Serfař Janek ve 30 letech opustil dobře placenou práci a vydal se za dobrodružstvím. Zakládat ve městě Ericeira cokoliv se surfem je dost nejisté, protože je to tam na každém rohu. "Snažíme se odlišit a dělat to po svým. Aby si k nám lidi jezdili odpočinout."