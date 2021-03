Slova už nestačila, tak měl vytáhnout nůž! Pobodaný je ve vážném stavu

Vážný incident mezi dvěma muži se odehrál v sobotu odpoledne v Jihlavě. Přímo na ulici tam měl nožem zaútočit jeden z nich na druhého a vážně ho poranil. Co za útokem stálo, zatím není jasné.

Uzavřená celá ulice v centru Jihlavy. Na místě desítky policistů i záchranáři. Dva muži se pohádali a jeden druhého měl pobodat. U plotu stojí v poutech jeden pravděpodobný útočník. V obličeji je zakrvavený.



"Okolnosti konfliktu, ke kterému došlo v Jihlavě, v současné době prověřujeme," řekla mluvčí jihlavské policie Jana Kroutilová.



Pobodaný muž je v kritickém stavu. Podle informací TV Nova měl několik bodných poranění v horní polovině těla. Jestli útok přežije, ukáží další hodiny.



Druhého z mužů, který skončil v poutech, nejdříve policisté vzali do svého auta. Po chvíli i on skončil v péči záchranářů. Jeho zranění by měla být lehčí rázu.



Co bylo příčinou konfliktu a jestli oba muži nebyli pod vlivem alkoholu nebo drog, vyšetřují kriminalisté. Práci by jim mělo ulehčit to, že zbraň, lovecký nůž, zůstala na místě útoku. Podle některých svědků mohlo jít o vyřizování osobních účtů mezi oběma muži.