Slováci mění strategii. Na poslední chvíli zrušili očkování teenagerů

Na Slovensku se mohli od čtvrtka registrovat k očkování proti covidu-19 lidé starší 16 let. Následně přidělil systém těmto zájemcům termín. Podle očkovací strategie však měli přijít na řadu nejprve starší lidé a chronicky nemocní.



Ministerstvo zdravotnictví však sdělilo, že při přidělování termínů žádnou chybu neudělalo. "Nejprve byly volné termíny na očkování látkami Pfizer přidělené zaregistrovaným seniorům a chronicky nemocným pacientům s těžkými a středně těžkými diagnózami. Když v konkrétních vakcinačních centrech neobsadili všechny volné pozice, systém automaticky přidělil zbylé termíny zájemcům ve věku 16 a 17 let,“ stojí v tiskové zprávě resortu zdravotnictví.



I přesto se však ministerstvo rozhodlo přeplánovat termíny na očkování těm, kteří jsou mladší 18 let. "Uvolněné kapacity budou přidělené zájemcům, kteří se zaregistrovali později a splňují podmínku věku nad 60 let a také chronicky nemocným pacientům,“ doplnilo ministerstvo.



Vakcína Pfizer/BioNTech je v současné době jediná očkovací látka na Slovensku, kterou lékaři mohou aplikovat lidem pod 18 let. Zároveň je pro zájemce nad 60 let a dlouhodobě nemocné. Senioři jsou poté očkováni také vakcínou firmy Moderna. Pro obyvatele od 18 do 59 let je pak určená očkovací látka společnosti AstraZeneca.

