Slováci nabízejí tisíce za "pronájem" seniora, aby se dostali na očkování!

Češi jsou známí tím, že rádi obcházejí pravidla a svých cílů dosahují přes různé skulinky, Slováci je ale začínají zdatně dohánět. Sotva ministerstvo zdravotnictví našich východních sousedů oznámilo, že za doprovod seniora nad 70 let na očkování se lidé rychleji dostanou k vakcíně, internet zaplavilo moře inzerátů. V nich mladší ročníky nabízejí důchodcům peníze, když si je vezmou jako garde. Neváhají za to zaplatit tisíce.

Půjčíte mi za pět tisíc korun babičku nebo dědečka, aby mě díky nim naočkovali? Takové inzeráty se objevují na slovenských portálech. Lidé se chtějí dostat k vakcínám přednostně a doprovod seniora staršího 70 let je jednou z cest, jak si zajistit ochranu před koronavirem.

Upozornil na to web pluska.sk. Změnu v očkovací strategii oznámil slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský minulý pátek. "Osoby starší než 18 let, které budou doprovázet osobu starší než 70 let, budou rovněž naočkovány," uvedl.

A mnozí se toho chystají využít. Jenže když nemají po ruce příbuzného v tomto věku, musejí hledat mezi cizími. "Budeme doprovázet vaši babičku nebo dědečka na očkování a zaplatíme za to 100 eur (zhruba 2600 korun). Nás jako doprovod naočkují také," stojí v jednom z inzerátů.

"Zaplatím 200 eur (přes 5000 tisíc korun) babičce z Trnavy, která mě vezme na očkování. Pouze seriózní zájem, platba v hotovosti," poptává další člověk.

Někteří ale chtějí využít toho, že řada seniorů už nikoho nemá a platit za doprovod nechtějí. "V rámci celého západního Slovenska rád pomohu babičce či dědečkovi nad 70 let při registraci na očkování na covid a odvoz na očkovací místo. Budu se těšit. A zvu na pivo nebo kávu," uvedl další zájemce o rychlejší očkování.

S poptáváním seniorů se ale unáhlili. Novinka má totiž začít platit až 1. května. Kdo tak přijede jako doprovod staršího už teď, bude mít smůlu. Ve vakcinačních centrech je zatím nenaočkují.

Někde mají vyočkováno, jinde zase musí lidé čekat. České ministerstvo slibuje nápravu: