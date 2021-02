Slováci přitvrzují, cestující z Česka čeká dlouhá povinná karanténa

Výjimku mají pouze přeshraniční pracovníci nebo třeba studenti. Musí se však prokázat negativním antigenním nebo PCR testem na koronavirus. Ten nesmí být starší než jeden týden.

Nic se nemění pro řidiče a posádky nákladní kamionové dopravy, autobusů nebo železniční dopravy. Ti mohou hranici překračovat bez nutnosti podstupovat testování. Dvoutýdenní karanténu si mohou lidé zkrátit druhým PCR testem s negativním výsledkem. Ten mohou podstoupit ale nejdřív po osmi dnech.

Slovensko zavádí přísnější opatření kvůli šíření nakažlivějších mutací koronaviru. Už v pondělí přitom obnovilo hraniční kontroly a začalo omezovat provoz menších hraničních přechodů.

Podobné je to i při vstupu do Německa. Hraniční kontroly, na příjezdu nutnost prokázat se negativním testem a nastoupit dvoutýdenní karanténu. Výjimka platí pro vybrané pendlery a přepravce zboží. I při cestě do Rakouska se musíte prokázat negativním testem a nastoupit desetidenní karanténu, pokud se na vás nevztahuje výjimka.

Pokud míříte do Polska, je nutné mít u sebe nejvýše 48 hodin starý negativní test. Desetidenní karanténě se můžete vyhnout, pokud nebudete cestovat prostředkem hromadné veřejné dopravy, nebo ve větší skupině lidí.

Slovensko žádá země Evropské unie o pomoc. Podívejte se na reportáž Televizních novin: