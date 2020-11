Slováci spílají známému politikovi. Dámské návštěvy si užíval i ve špitále

Slováky rozčílilo chování šéfa parlamentu Borise Kollára, který je po nehodě v nemocnici se zlomeným obratlem. Vyčítají mu nedodržování vládních protiepidemických pravidel. Za Kollárem, který je kontroverzní postavou slovenské politiky, měly prý i pozdě v noci chodit do nemocnice jeho přítelkyně. Některé z nich se dostaly i do sporu s personálem.

Boris Kollár. Předseda slovenského parlamentu. Jeden z nejvýše postavených slovenských politiků. Otec jedenácti dětí, které má s deseti ženami. O dámské návštěvy se neochudil ani během hospitalizace.

"Byli to vždy ti stejní lidé, kteří se pravidelně střídali. Jednou se střídali v osm, jednou ve dvě hodiny ráno a většinou jsem nemohl usnout tak do čtyř do rána, a tak tu byli," hájí se šéf slovenského parlamentu.

Podle personálu chodily partnerky za Kollárem, kdykoliv se jim zachtělo. A po sestrách vyžadovaly služby, které nejsou v náplni jejich práce. Jedna z dámských návštěv sestře vytkla, že Kollár už dvě hodiny čeká na čaj. Ta se bránila, že to není její práce, ale čaj brzy donese. Kollár si pak předvolal ředitele nemocnice.

"Každý pacient má nárok na čaj a vždycky mu ho podá sestra. Nenosí mu ho školník. Jsou tu fantastické sestřičky, ale vždy se najde nějaká černá ovce, která celý ten dojem pokazí," prohlásil Kollár.

"Došlo k tomu, že řekla, že čaj brzy přinese. A také ho přinesla. Panu Kollárovi jsme se omluvili," vysvětlil ředitel nemocnice. Sestrám pak měl vyhrožovat, že nedostanou odměny.

"Chtěl jsem vzít sestrám a zdravotnickému personálu to břemeno, aby se o mě nemuseli 24 hodin starat. A že to bude dělat čtyři nebo pět mých nejbližších," tvrdí Kollár. Někteří Slováci ale pro takové chování nemají pochopení.

"Moje maminka zemřela v nemocnici, pustit nás nesměli a během dvou týdnů jsem se jen dvakrát dovolala paní doktorce. Proč někdo může jít za živým a my se jít rozloučit nemůžeme? Na tohle do smrti nezapomenu, když si na to vzpomenu, je mi do pláče," svěřila se jedna z oslovených žen.

"Špinavost. Všechno zlé. Kollár je v politice ale opravdu úplně omylem. Primáře už má koupeného," nešetřili kritikou další.

Boris Kollár v létě přečkal hlasování poslanců o svém odvolání. Sám ho navrhl po nařčení z toho, že opsal diplomovou práci. Začátkem září se Slováci bavili detaily z jeho soukromí poté, co na internet někdo vyvěsil jeho erotickou komunikaci s mladou transženou.

Teď ho v nemocnici, kde skončil po autonehodě, navštěvovali i předsedové koaličních stran, včetně premiéra Matoviče. Omluvili se za to a Kollár v pátek podepsal reverz a přesunul se do domácího léčení.