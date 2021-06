Slováci se zbavují vakcíny Sputnik V. 160 tisíc dávek země prodá a daruje

Slovensko prodá nebo daruje 160 tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik V proti koronaviru. Rozhodla o tom vláda poté, co o očkovací látku projevil zájem malý počet obyvatel. Celkem země obdržela 200 tisíc dávek.

Na začátku června začalo na Slovensku očkování ruskou vakcínou Sputnik V. Okolo 200 tisíc dávek očkovací látky, kterou dosud neschválila Evropská léková agentura (EMA), bylo dovezeno do země na začátku března.



Do úterý 22. června ale využilo možnost přihlásit se k očkování Sputnikem V pouze okolo 14 tisíc lidí. Ti stále čekají na první nebo druhou dávku. Naočkováno bylo dosud 8004 obyvatel. Právě kvůli nízkému zájmu a blížící se expiraci se Slovensko snaží vakcín zbavit.



O tuto očkovací látku se na jaře zasadil někdejší premiér Igor Matovič. "Je tu několik tisíc lidí, kteří se nebudou chtít očkovat ničím jiným než vakcínou Sputnik,“ nechal se slyšet. Pokles zájmu Matovič nyní přičítá údajně podlé kampani proti ruské vakcíně.



Podle slovenského ministerstva zdravotnictví se počítá s prodejem a darováním celkem 160 tisíc dávek Sputniku V, což by mělo vystačit k očkování pro 80 tisíc lidí. Podle portálu TVnoviny.sk by měla očkovací látka poputovat do zemí na západním Balkánu.

Podle průzkumu věří Slováci více Sputniku než AstraZenece. Podívejte se na reportáž: