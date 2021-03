Slováci stejně jako my přitvrzují, jinde naopak přísná opatření uvolňují

Na Slovensku bude platit zákaz nočního vycházení od osmé hodiny večerní. Výjimkou bude cesta do zaměstnání nebo k lékaři. Od 8. března bude povinné nošení respirátorů s minimální ochranou FFP2 v obchodech a prostředcích hromadné dopravy.

Naopak v některých zemích jako je například Dánsko, Belgie nebo Švýcarsko, se protikoronavirová opatření mírně rozvolňují. V Německu se od nynějška otevírají salóny a kadeřnictví a občané mají zdarma přístup k antigenním testům. V zemi také rychle postupuje očkování.

"Dva měsíce po začátku očkování můžeme potvrdit první úspěch. Skoro všichni obyvatelé domů pro seniory jsou naočkováni minimálně jednou dávkou vakcíny. Proces očkování nabírá na obrátkách. Čtyři a půl procenta obyvatel jsou naočkována minimálně první dávkou," těší německého ministra zdravotnictví Jense Spahna.

Očkování se daří například i ve Spojených státech. Prezidentu Joe Bidenovi, který sliboval za 100 dní naočkovat sto milionů obyvatel, se zatím daří slib plnit. Za měsíc úřadování se tam podařilo naočkovat 50 milionů lidí. Nově používají i vakcínu Johnson a Johnson. Ta má podle tamních průzkumů účinnost 72 %.

Ve Velké Británii se podařilo naočkovat už zhruba třetinu, tedy 20 milionů obyvatel Do poloviny dubna by prý vakcínu měli dostat všichni zájemci nad 50 let. V zemi se ale objevilo prvních šest případů brazilské mutace. Ta by měla být podobná té jihoafrické a být odolnější proti vakcínám.