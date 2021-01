Slováčková bojovala s rakovinou prsu. Teď prozradila, jak na tom je!

Je to už více než rok, co zpěvačka a herečka Anna Slováčková, dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka, prozradila, že navzdory svému mládí má zhoubný nádor prsu. Nyní pětadvacetiletá mladá žena se před pár dny pochlubila na svém facebooku s novinkami. A má důvod k velké radosti.

Zatímco spousta lidí bude na rok 2020 vzpomínat ve zlém jako na doménu covidu-19, Anna Slováčková ho minimálně částečně vnímá jinak.

"Tentokrát nebudu psát další slohy o tom, jak byl tenhle rok pro spoustu z nás těžký, plný uvědomění a přehodnocení priorit. Já si pro vás totiž nejvíce přeji to, abyste byli zdraví. Sama jsem si zažila, jaké to je řešit aktivně to nejcennější, co máme, a můžu vám teď s čistým srdcem říct jednu věc - jsem zdravá," rozepsala se Slováčková na Silvestra na sociální síti.

Přesto přiznala, že se musí mít na pozoru i do budoucna. "Metastáze jsou od operace pryč, krev je v pořádku, sono neukázalo žádné nové nálezy. Čekají mě teď každé tři měsíce kontroly. Celé to vstřebávám a upřímně pro mě bylo celkem těžké roztroubit to do světa, protože vím, jak těžké by pro mě bylo, kdyby za tři měsíce bylo všechno zase jinak a čekalo by mě nedej bože všechno od začátku," ví Slováčková. Kvůli zhoubnému nádoru prodělala mimo jiné chemoterapii.

"Přeji si, aby se všichni nemocní v dalším roce uzdravili nebo aspoň dostali dobré zprávy a jejich stav byl na cestě k lepšímu. Přeji si, abyste našli sílu bojovat v těžkých situacích, ať už zdravotních, pracovních, osobních. A přeji si, abyste každý den našli důvod k úsměvu. Rok 2021 bude úžasnej," napsala Slováčková poslední prosincový den.

Diváci TV Nova si mohou sympatickou světlovlásku pamatovat například ze zábavné show Tvoje tvář má známý hlas nebo ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Slováčková hraje také v muzikálech a zpívá v kapelách.

Poslechněte si, jak Anna Slováčková o rakovině mluvila v dubnu 2020: