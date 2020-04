Dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka je už více než týden po poslední operaci. Je z nemocnice zpátky doma a odpočívá. Anna Julie Slováčková má za sebou dvanáct chemoterapií a po poslední operaci to vypadá, že by mohla mít na chvíli od lékařského prostředí klid. Jak se cítí, co dělá a na jaké výsledky netrpělivě čeká, to si poslechněte ve videu.