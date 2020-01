Slovák, kterého našli na lavičce s 9 promilemi, v nemocnici zemřel!

Po necelém týdnu v nemocnici zemřel muž, kterého ve slovenském městě Trnava našli s neuvěřitelnými devíti promilemi. Až do pondělí se nevědělo, co je muž zač. Policii se podařilo ho identifikovat až s pomocí veřejnosti.

S informací o úmrtí přišel zpravodajský portál TVNoviny.sk, kterému ji potvrdila mluvčí trnavské nemocnice Katarína Tittelová. Pětačtyřicetiletého muže tam záchranáři přivezli v sobotu ráno poté, co ho dvojice policistů našla na lavičce před tamní poliklinikou.

Naměřili mu neuvěřitelných devět promile. Policisté muži vzhledem k jeho stavu okamžitě poskytli první pomoc. S oživováním pokračovali i záchranáři, kteří byli úspěšní. Muž byl ale po celou dobu svého pobytu v nemocnici v kritickém stavu. Nakonec zemřel nad ránem na Nový rok.

Až do pondělí se vůbec nevědělo, kdo to je. Neměl u sebe žádné doklady a příbuzní jeho zmizení neohlásili. Identifikovat se ho podařilo až poté, co policisté zveřejnili na facebooku jeho fotografie.