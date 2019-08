Slovák přežil úder bleskem! "Páchnul jsem jako transformátor," popsal

Josefa blesk trefil do levého ramene a přes levou nohu udeřil do země. "Koho někdy kopla elektřina, tak ví, jak to vypadá, jen je to možná stokrát větší síla. Cítil jsem, jak mi všechny svaly brní, jak jsem paralyzovaný, prostě jsem padl na zem. Velké díky všem, které znám, ale i které neznám," vzkázal podle TV Markíza svým zachráncům Jozef, kterého zasáhl blesk.

Josef upadl na 30 sekund do bezvědomí. "Ta vysoká energie samozřejmě zanechala popáleniny, hluboké poškození tkání a orgánů, pacient musí být monitorován, hrozí tam další selhání, například poškození ledvin," popsal pacientů stav Viktor Hegeduš z nemocnice v Liptovském Mikuláši.



Ženu z české dvojice, do které udeřil blesk nedaleko vrchu Baníkov, také hospitalizovali v mikulášské nemocnici. Česká turistka (25) prochází velkým traumatem ze ztráty přítele, ale momentálně je mimo ohrožení života a měli by ji propustit na doléčení do České republiky.



Traumatizující zážitek to byl i pro Josefa, který je ale šťastný, že to přežil. "Páchnul jsem jako transformátor - olejový transformátor, takže jsem si myslel, že mi hoří boty, tak jsem si je sundal, ale byla to nepromokavá bunda, kterou jsem měl na ramenou," popsal těžké chvíle po zásahu bleskem Jozef.



Záchranáři radí, aby si lidé na hřebenové túry přivstali. "Bouřková činnost přichází po 12 hodině, co se vlastně i nyní potvrdilo, čili na túry třeba chodit velmi brzy ráno, nejlépe hned po svítání," upozornil Jozef Janiga, ředitel Horské záchranné služby.

Pokud vás bouřka zastihne, je nutné se zbavit všeho kovového. Nedoporučuje se utíkat, neboť v strmém terénu by hrozilo, že se někdo zraní. V případě, že člověk se nemá kde ukrýt, je dobré se například batohem odizolovat od země.

Následně bychom se měli prý zakrýt nějakou pláštěnkou nebo přikrývkou, abychom nezmokli. Čím je člověk sušší, tím je méně vodivý.



Blesky v Tatrách zabily pět lidí a více než 150 jich zranily. Záchranáři odpověděli na otázku, kterou si kladou lidé po celém světě - jak je možné, že je zraněných tolik?



