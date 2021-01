Slovák zabil v Africe tygra a odvezl si ho domů. Hrozí mu pět let vězení

Slovenská policie vyšetřuje Jána K. z obce Žihárec na jihozápadě země kvůli nelegálnímu ulovení tygra v Jihoafrické republice. Poté, co majestátní zvíře zabil, si ho bez povolení přivezl a po vycpání pak vystavil v domě. Navíc ho používal na propagaci svých zájezdů do Afriky, na kterých se loví zvěř. Muži hrozí až pět let za mřížemi.