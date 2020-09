Slovenka vyhodila štěňátko z okna. Po pádu z 15 metrů okamžitě umřelo

Ohavným zabitím štěněte se zabývají slovenští policisté. V pátek krátce před desátou hodinou večer měla svého pejska vyhodit z okna trnavské ubytovny přibližně 30letá žena.

"Osoba měla psíka vyhodit přes okno z výšky asi 15 metrů. Po dopadu na zem došlo k okamžitému úhynu. Policisté krátce nato zadrželi podezřelou osobu," informovala policie na facebooku.

Podle informací portálu tvnoviny.sk měla být žena pod vlivem alkoholu. "Byla opilá, každý den je opilá. To je zvěř, to je horší než zvíře, když to dokázala udělat zvířeti," řekl jeden ze sousedů.

"Případem se zaobírá vyšetřovatel. Ve věci zahájil trestní stíhání pro přečit týrání zvířat," dodali policisté. Za to hrozí na Slovensku dva roky za mřížemi. V případě prokázání viny na usmrcení psa může podezřelá žena skončit ve vězení až na pět let.

