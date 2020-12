Slovenská Firo-tour krachuje. Klienti se mohou hlásit o vrácení peněz

"Koronakrize zasáhla nás všechny. Některé více, jiné méně. Bohužel právě cestovní ruch postihla absolutně. I když jsem do poslední chvíle věřili, že to zvládneme, dnes se vztyčenou hlavou přijímáme porážku a vás všechny s pokorou prosíme o pochopení. Promiňte, že jsme to nezvládli," napsal v úterý na portál cestovní kanceláře Firo-tour SK její obchodní ředitel Marcel Siekel.

Úpadek vyhlásí tato slovenská cestovka ještě do konce tohoto roku. Ujišťuje klienty, že peníze za zakoupené zájezdy i vouchery dostanou zpátky, a to nejpozději do šesti mesíců. Obchodní ředitel ve svém emotivním prohlášení přiznal, že pojišťovna tentokrát odmítla s Firo-tour SK uzavřít pojistku proti úpadku pro příští rok. "Nepochodili jsme ani u dalších pojišťoven," popsal Marcel Siekel, co předcházelo rozhodnutí vyhlásit úpadek.

České jmenovkyně této cestovní kanceláře ani jejích klinetů se krach Firo-tour SK nijak nedotýká. "Působíme naprosto samostatně a navíc jsme i pojištěni u jiné pojišťovny," řekla v úterý TN.cz Lucie Frnochová, mluvčí české FIRO-tour, a.s.. nedomnívá se, že by krach slovenské cestovky mohl dopadnout na Čechy, protože ti převážně využívají služeb české cestovní kanceláře.

"Naopak máme klienty ze Slovenska. Některé destinace, které Firo-tour SK nenabízela, si zájemci ze Slovenska kupovali prostřednictvím agenturního prodeje u nás," konstatovala mluvčí.

