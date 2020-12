Slovenská hudební scéna v šoku. Dva známí rapeři bojují s rakovinou

P.A.T. neboli Pouličný Autor Tónov uvedl, že nádor mu diagnostikovali lékaři minulý týden a o pár dní později už skončil na operačním sále. A až teď mu prý můžou lékaři s jistotou říct, jestli se mu rakovina nerozšířila někam dál.

"Napsalo mi strašně moc lidí a spousta se ptala, co mi je. Někteří hádali koronu. Pravda je, že mi našli nádor a teď ho operovali. A až po zákroku dokáží zjistit, jestli nemám někde metastáze, tak doufám, že ne," svěřil se podle portálu topky.sk P.A.T.

Upřesnil, že bojuje s rakovinou lymfatických uzlin. "Díky všem, co mi napsali, všechno jsem viděl. Já se vrátím," vzkázal raper známý také jako Franto.

Právě zmíněný Separ ho prý na všechno připravil a hodně mu pomohl. "Všechno mi popsal, dokonce trefil, jak se budu po operaci cítit. Těžko se mi poslouchalo, čím vším prošel a že to asi čeká i mě. Ale když vidím, jak to dal "na pána," tak to zvládnu taky," nepochybuje P.A.T. Zároveň se prozatím stáhl ze sociálních sítí a "vypnul" i internet jako takový.