Policie ukázala děsivé snímky zbraně, střelce z tancovačky obvinila!

Snímky zbraně pohozené v lese zveřejnila v pondělí krátce po poledni slovenská policie na svém facebookovém účtu. Na fotkách je vidět zbraň s nataženým úderníkem zastrčená v pouzdře a pohozená v lese.



Pětatřicetiletého muže ze Slovenska policie obvinila. “Vyšetřovatel obvinil Martina C. ze zločinu nedovoleného ozbrojování a obchodování se zbraněmi v souběhu s obzvlášť závažným zločinem vraždy, z části dokonaným a z části ve stádiu pokusu. Hrozí mu výjimečný trest 25 let až doživotí," potvrdili policisté podle portálu tvnoviny.sk.



V sobotu kolem čtvrté ráno vytáhl muž zbraň na vesnické zábavě v Horovcích nedaleko českých hranic. Několika výstřely zabil tamního dobrovolného hasiče a zranil další dva mladíky ve věku 19 a 20 let. Jednoho zasáhl do břicha a druhého do hlavy. Na zábavě bylo asi 300 lidí.



Policie po muži okamžitě vyhlásila pátrání. Nakonec se jí ho podařilo zatknout, skrýval se v bunkru v lese poblíž obce Kvašov. Více o případu si přečtete zde.





