Slovenská zpěvačka měla krvácet do mozku. Objevil se tajemný vzkaz

Záhada kolem zdravotního stavu slovenské zpěvačky Barbary Haščákové pokračuje. Jak tvrdí její kolega, legenda 90. let údajně po krvácení do mozku skončila na jednotce intenzivní péče. Na sociální síti se ale objevil profil s jejím jménem, jenž všechno popírá. Haščáková žije v Americe.

Po krvácení do mozku bleskový převoz do nemocnice a bitva o život na jednotce intenzivní péče. To se mělo stát zpěvačce Barbaře Haščákové podle informací, které přinesl portál Ereport. To stejné tvrdí i muzikant David Key, jenž s ní plánoval letos na podzim spolupracovat.

Na tajemném facebookovém profilu se zpěvaččiným jménem se objevil další vzkaz. "Když už člověk opravdu nemůže nikomu věřit, ba dokonce už ani v kamarádství, přijdou jen zklamání. No co už, aspoň jsem zajímavá," píše se v příspěvku v reakci na slova herečky Silvie Šuvadové.

Ta tvrdí, že se s Haščákovou přátelí a pro zmíněný portál promluvila o jejím zdravotním stavu: "Nemohu nic potvrdit ani vyvrátit. Komunikujeme spolu pravidelně celé roky. Naposledy jsme byly v kontaktu před týdnem."

Profil, který vystupuje pod jménem Haščákové, už v úterý krvácení do mozku a převoz na JIP vyvrátil. "Nevím, kdo mi chce pořád ubližovat a osočovat, ale není to pravda. Jsem zdravá a jsem doma," stojí na něm. Nad tím, zda jde skutečně o zpěvačku, anebo se za ni někdo vydává, však visí otazníky. Účet vznikl teprve v dubnu a sleduje ho pouhých 185 lidí. Haščáková s médii nekomunikuje.

Key uvedl, že má o Haščákovou velký strach. Podle jeho slov spolu měli na podzim vystupovat na Slovensku. "Doufám, že je v pořádku, protože podle poslední informace, kterou mám, je v kritickém stavu v nemocnici a od hospitalizace se už neozvala. Věřím, že je v pořádku, že se brzy uzdraví a dáme společné koncerty," vzkázal.

Haščáková dlouhodobě žije ve Spojených státech. Proslavila se v 90. letech, kdy vystupovala ve dvojici s MC Erikem. Společně vydali několik hitů v angličtině. Krátce působila také ve skupině Maduar.

Připomeňte si největší hity Barbary Haščákové: