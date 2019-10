Slovenské cirkusy budou bez zvířat! Má platit zákaz i v Česku? ANKETA

Od 1. listopadu vstupuje na Slovensku v platnost vyhláška, díky které už lidé v cirkusech neuvidí šelmy, primáty, slony, hrochy, nosorožce, delfíny ani žirafy. Nařízení se naopak netýká psů, koček a fretek domácích.

Vyhláška také určuje podmínky pro veřejné vystupování a výcvik zvířat. Zakazuje například používat při drezúře oheň nebo předměty, které by mohly zvířeti způsobit bolest. Mimo zákon je také použití látek, které ovlivňují jejich vnímání. Drezúra musí být podle vyhlášky přerušena ve chvíli, kdy je zvíře unavené nebo se u něj projeví stres.

Anketa Souhlasíte se zákazem zvířat v cirkusech? Ano 70 30 hlasů Ne 30 13 hlasů Hlasovalo 43 lidí.

"Slovenská národní strana prosadila změnu definice zvířete jako cítící bytosti. O tom, že zvíře není věc, už nemusíme nikoho přesvědčovat a můžeme pokračovat v naší práci v oblasti ochrany zvířat na Slovensku," řekla slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná.

Diskuze o tom, zda jsou vystoupení zvířat v cirkusech v pořádku, se neustále vedou také v českém prostředí. Agentura STEM/MARK na jaře letošního roku provedla průzkum, jak se k této problematice staví Češi. A výsledky dopadly překvapivě - většina z nich o zákaz nestojí. Šest lidí z deseti si myslí, že zvířata jsou podstatou cirkusů a neměla by být z jejich programu vyloučena. Čtyřicet procent by dokonce do cirkusu, kde zvířata nejsou, vůbec nešlo.

Obecně mezi Čechy převládá názor, že se zvířata mají v cirkusech dobře a nejsou týrána. Dvě třetiny lidí si myslí, že některá z nich by v přirozeném prostředí ani nepřežila. Ještě víc jsou pak přesvědčeni o tom, že krotitelé mají svá zvířata rádi a starají se o ně dobře.

Zákaz zvířat v cirkusech v Česku neprošel. Více v reportáži TV Nova: