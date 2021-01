Na Slovensku i jinde zpřísňují opatření, dodávky vakcín se komplikují

Dodávky vakcín do Evropské unie se nadále komplikují. Vyostřuje se spor mezi unií a společností AstraZeneca. Její látka teprve čeká na schválení, ale už teď hlásí problémy s dodáním. Počty nově nakažených jsou nadále vysoké. Stále častěji se šíří agresivnější britská mutace viru.

V mnoha evropských zemích se tak zpřísňují protiepidemická opatření. Mezi nimi je i Slovensko, kde skončilo další plošné testování.

Testování se zúčastnilo na 2,6 milionu Slováků, pozitivní výsledek mělo 30 556 z nich, tedy něco málo přes jedno procento. Testování sice bylo nepovinné, jenže ti, kteří ho nepodstoupili, mají od nynějška problém - bez negativního testu nemohou do práce či do přírody.

Zpřísňuje také Belgie, kde mohou lidé nově vycestovat jen za prací nebo za rodinou. Hranice země smí překročit jen v nutných případech. "Veškeré rekreační a turistické cestování je od 27. ledna zakázáno. To platí pro cestování do i z naší země. Omezení bude platit do 1. března," oznámil zdejší premiér Alexander De Croo.

Přísná opatření bude podle expertů možné rozvolnit poté, co se proočkuje dostatečné množství populace. V tom zůstává premiantem Izrael, kde už alespoň jednu dávku vakcíny dostalo na 48% obyvatel.

Oproti tomu Evropská unie s dvouprocentní proočkovaností značně pokulhává a množí se problémy s dodávkami vakcín. Údajně hrozí, že společnost AstraZeneca dodá v prvním čtvrtletí jen čtvrtinu objednaných dávek. Unie na firmu tlačí, aby dodržela smlouvu a do EU dodávala vakcíny i z britských továren.