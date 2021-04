Řetězec slevovou akcí vyvolal šílenství. Lidé kašlali na opatření

Obchodní řetězce se na otevření připravovaly několik dní dopředu. Davy lidí pak přilákal výprodej. Lidé se proto mačkali ve frontách před prodejnami a zapomínali na dodržování doporučených dvoumetrových rozestupů.



Na sociálních sítích se ihned objevily fotografie zachycující davy před obchody z různých koutů Slovenska. Šílenství vypuklo hlavně před prodejnami Kik, které vzali zákazníci útokem. Prodejce totiž nabízel sortiment za jedno (asi 25,90 korun) nebo dvě eura.



"Vyvolaný zájem u zákazníků byl cílem naší otevírací kampaně. V prodejnách a na skladech máme velké množství zboží. Po dobu čtyř měsíců, kdy jsme museli mít zavřeno, řetězce zboží přijímaly, proto jsme přistoupili k tomuto kroku. Na velký zájem jsme se připravili,“ vysvětlil portálu TVnoviny.sk obchodní ředitel Kiku na Slovensku Radoslav Straka.



Problém však nenastal v samotných obchodech, ale před nimi. Tvořily se mohutné fronty a čekající lidé nedodržovali žádná opatření. Stáli totiž těsně u sebe bez patřičných rozestupů. Řada Slováků toto chování odsoudila.



"Na jednu stranu chápu, že se lidé těší z otevření obchodů po tak dlouhé době. Ale měli by myslet i na to, že tímto způsobem dlouho otevřené nezůstanou,“ myslí si Andrea. "Do týdne budeme tam, kde jsme byli před dvěma měsíci,“ stěžuje si zase Janka.



