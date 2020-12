Češi mají PES, Slováci COVID automat! Který systém je lepší? SROVNÁNÍ

Slovenská vláda schválila takzvaný COVID automat. Jedná se o protiepidemický systém, ten se ale od toho českého liší v mnoha věcech. Jedním ze zásadních rozdílů je to, že slovenský systém určuje opatření v jednotlivých regionech, český systém nastavuje pravidla celostátně.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky představilo nový protiepidemický systém COVID automat, uvádí portál tvnoviny.sk. Ten má podobně jako český PES nastavovat pravidla a bezpečnostní opatření podle aktuální situace.

"Epidemiologická situace se řídí na regionální úrovni, pokud jsou splněna základní celonárodní kritéria. Aktivací národních kritérií se oblast přepíná na vyšší stupeň, respektive se přepíná nazpět na regionální automat při poklesu kritérií," vysvětlilo slovenské ministerstvo zdravotnictví.

Oproti českému systému PES tedy COVID automat určuje pravidla také regionálně, český PES určuje pravidla celostátně. Neznamená to ale, že by se například v některých regionech nemusela dodržovat téměř žádná opatření, zatímco v sousedním by platila maximální, sousední okresy se nesmí lišit o více než tři stupně, jinak se automaticky zvyšuje stupeň pro méně rizikový region.

Stupňů má slovenský systém celkem sedm, český má pět. Struktura celého systému i jednotlivá opatření jsou v mnoha případech velmi podobné českému systému, například lyžařská střediska se dokonce řídí podle českého semaforu. V mnoha případech jsou ale rozdíly velmi zásadní.

Slovenský systém, jehož podobu zveřejnil portál tvnoviny.sk, například vůbec nepočítá se zákazem vycházení v noci ani přes den, velké rozdíly jsou také v nařízeních ohledně nákupů a restaurací.

Od čtvrtého stupně je na Slovensku vstup na zahrádky a do nákupních center, obchodů a provozoven povolen jen s platným testem. Díky tomu například fitness centra mohou mít otevřeno až do druhého stupně varování, což je pátý stupeň ze sedmi. Některé služby mohou fungovat i v předposledním stupni varování, musí ale dodržovat přísná opatření. Rozdíl je také například v pití alkoholu na veřejnosti. Zatímco v Česku se zavádí až ve čtvrtém stupni z pěti, na Slovensku platí už ve třetím ze sedmi.

