Slovensko použije ruskou vakcínou, ve skladech má 200 tisíc dávek

Dvě stě tisíc dávek vakcíny Sputnik V leží ve skladu na Slovensku už od začátku března. Tehdejší premiér Igor Matovič je objednal bez vědomí koaličních partnerů, což vedlo k jeho demisi a vládní krizi. Navzdory tomu, že vakcínu dosud neschválila Evropská léková agentura kvůli nedostatku podkladů, na Slovensku by se jí mohlo začít brzy očkovat.

Nedostatkem vakcín trpí Tchaj-wan, kde se podařilo naočkovat zatím zhruba jedno procento obyvatel. Slíbená pomoc od Spojených států se na ostrovní zemi zatím nedostala.

"Do konce června pošleme minimálně dvacet milionů dávek vakcíny do potřebných zemí. To je nejvíc, co některá země věnovala," sdělil prezident USA Joe Biden.

Situace se nelepší ani v Indii. Stát, ve kterém v několika posledních týdnech na nákazu koronavirem umíralo denně kolem čtyř tisíc lidí, není schopen obstarat vakcíny pro miliony občanů, přestože se v zemi vyrábí.

"Spousta z nás je negramotná a nevzdělaná, takže se sami zaregistrovat nedokážeme. Můj zaměstnavatel mi zkoušel pomoct, ale nikde nebyly volné termíny. I kdyby byly, tak si nemůžu dovolit si ji koupit," vysvětlil indický občan Vijay Kumar Mandal.

Počty nakažených se v Indii ale mírně snižují, za poslední den tam přibylo nejméně případů od poloviny dubna.