Slovensko se obává české cesty, zavede výrazně přísnější opatření

Slovensko už podle tamějšího premiéra Igora Matoviče po české cestě kráčí. Po sobotním jednání pandemické komise popsal situaci jako uragán.

Je to velmi vážná situace a tendence je katastrofální. Musíme se bránit jako společenství zodpovědných lidí. To, co dnes vidíme, je obraz toho, jak jsme se chovali před dvěma týdny," prohlásil Matovič.

Soubor nových opatření už komise přijala, ale zatím nepředstavila. Jak upozornil portál tvnoviny.sk, na Slovensku se zřejmě zavřou střední školy a restaurace, které budou moct prodávat jídlo pouze s sebou. V provozu by neměly být ani fitness centra nebo bazény.

Hlavní slovenský hygienik Ján Miklas na rozdíl od Matoviče věří, že nová opatření zabrání tomu, aby se Slovensko vydalo stejnou cestou jako Česko. U našich východních sousedů se od začátku epidemie potvrdilo téměř 20 tisíc případů.

To je výrazně méně než v Česku, které má přes 58 tisíc aktivních a přes 114 tisíc celkových případů. Opatření se výrazně zpřísní i v tuzemsku, podle ministryně Schillerové už do dvou dnů (podrobnosti čtěte zde).