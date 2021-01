Tvrdý lockdown na Slovensku! Bez negativního testu mohou jen pro jídlo

Na Slovensku od středy platí nová pravidla zákazu vycházení. Obyvatelé nesmí bez negativního testu na covid-19 do práce, banky, ale ani do přírody. Slovenská policie avizovala, že bude dodržování těchto pravidel důsledně kontrolovat.

Při vstupu na pracoviště je na Slovensku od středy nutné se prokázat dokladem o negativním testu, lékařské výjimce nebo dokladem o aplikování druhé dávky vakcíny alespoň před 14 dny. "Prokazování se některým z dokladů je pro celé území Slovenska stanovené vyhláškou od 27. ledna do uplynutí 2. února 2021. Delší trvání bude mít v okresech s vyšší mírou pozitivity na základě plošného testování," vysvětlil Úřad veřejného zdravotnictví (ÚVZ) SR pro zpravodajský server tvnoviny.sk.

Dokladem o testování může být certifikát, nebo potvrzení o provedení testu. Akceptovat lze také SMS nebo email, který lidé dostanou po absolvování testování. Výjimku tvoří lidé, kteří mají doklad od lékaře o svém zdravotním stavu a onemocnění covid-19 prodělali v posledních třech měsících.

Negativní test je potřebný například do práce, při doprovodu dětí do školy i školky, zároveň bez něj nelze jít ani na poštu, do banky, pojišťovny, čistírny oděvů, trafiky, optiky, knihovny, servisu kol anebo do autoservisu.

Potřebný je také například při návštěvě výdejního místa obchodů a e-shopů. Test je potřeba také na pobyt v přírodě. Jediné výjimky tvoří děti do 15 let, senioři nad 65 let a těžce postižené osoby. Bez negativního testu si můžete nakoupit pouze nejnutnější životní potřeby jako potraviny, léky a krmivo pro zvířata, a to jen v nejbližším možném obchodě.

