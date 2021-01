Slovensko zavedlo lockdown. Evropa hlásí rekordní počet nakažených

Rekordní počty nakažených hlásí na přelomu roku i další země, včetně našich sousedů. Slovensko eviduje 6315 pozitivně testovaných, což je nejvíce od počátku pandemie. Tamní vláda zavádí tvrdý lockdown, platit má nejméně do 24. ledna.

Slováci se od pátku už nemohou navštěvovat ani v domácnostech, zavírají se také lyžařská střediska. Slovenská vláda naléhá na občany, aby zůstali doma.

V novoročním projevu Slováky povzbudila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "Ani strach a hněv, které možná právě cítíte, nejsou důvodem na zjednodušování reality. Důvěřujte nám, prosím, že vaše životy nám nejsou lhostejné,“ řekla Čaputová.

Povolené jsou na Slovensku jen nejnutnější nákupy potravin či léků, cesty do banky nebo na poštu, či do výdejen eshopů. Lidé mohou do práce, ale pouze s potvrzením od zaměstnavatele, že nemohou pracovat z domova.



Slováci však mohou vycestovat do zahraničí, při návratu se ale musejí prokázat negativním testem ne starším než 72 hodin, nebo nastoupit pětidenní karanténu, a poté se nechat otestovat. Totéž platí pro Čechy, kteří na Slovensko zamíří, kromě studentů a pendlerů.

Slovensko, i další evropské země pokračují s očkováním. Počty naočkovaných se přitom zatím ve státech Evropské unie pohybují v tisících. V Izraeli, kde začala vakcinace 19. prosince už je proočkováno 10 procent populace, což je jeden milion lidí.

Pomalejší postup vakcinace v zemích Evropské unie má, podle šéfa společnosti BioNTech, která vakcínu vyvíjí, na svědomí hlavně unijní nákupní politika. Spojené státy si podle něj zajistily už v červenci 600 milionů vakcín, což je dvakrát tolik než Evropská unie, která navíc objednávku zadala až v listopadu.

Babiš chce, aby se z jedné ampule vakcíny na covid očkovalo více lidí. Podívejte se na reportáž televize Nova: