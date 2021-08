Slovensko zpřísňuje. Karanténě se bez očkování nevyhnou ani děti

Podmínky pro vstup na Slovensko se zpřísňují. Dětem ani dospělým už nestačí pro vstup do země potvrzení o negativním testu z České republiky.

Slovensko od pondělí opět zpřísňuje podmínky pro vstup na své území. Měsíční přechodné období skončilo o půlnoci a bez karantény se neobejdou už ani děti starší dvanácti let.

Slovensko už od začátku prázdnin patří mezi ty země, kde panuje velmi přísný režim při příjezdu. A nově se týká i dětí ve věku od dvanácti do osmnácti let. Ty teď musejí jít do čtrnáctidenní karantény, ukončit ji ale lze už po pěti dnech v případě negativního PCR testu.

Dětem, stejně jako dospělým, tak pro vstup na Slovensko už nestačí potvrzení o negativním testu z České republiky.





Karanténě se tak momentálně u našich východních sousedů vyhnou jen plně očkovaní. Izolace tak platí i pro ty, kteří si prošli nemocí covid-19 v posledních 180 dnech a pro lidi, kteří mají zatím jen jednu dávku vakcíny, to se týká pochopitelně dvou dávkových vakcín. Problémem může být i tranzit přes zemi pod Tatrami. Slovensko totiž vyčlenilo speciální koridory, kterými se může projíždět.

Zastavit je povoleno jen v nejnutnějších případech, například na tankování, a průjezd zemí by neměl trvat déle než osm hodin. Nařízení kontrolují policisté, kteří jsou vidět už na hraničních přechodech.