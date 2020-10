Oblíbený lékař zemřel, manželka pláče: Covid mu úplně zničil plíce

Obvodní doktor Rastislav Melek ze slovenské Oravy je prvním zdravotníkem u našich východních sousedů, který podlehl koronaviru. V noci na úterý to oznámil premiér Igor Matovič i ministr zdravotnictví Marek Krajčí.

Lékař s onemocněním Covid-19 bojoval v Ústřední vojenské nemocnici v Ružomberoku. Několik týdnů byl připojený i na umělou plicní ventilaci, píše portál tvnoviny.sk.

Melekova manželka s ním pracovala v ordinaci jako zdravotní sestra. Na facebooku vzkázala, aby lidé nebrali koronavirus na lehkou váhu.

"Nikdy jsem nepsala na facebooku veřejné statusy, ale teď musím. Byla jsem jeho manželka 14 let, nikdy nebýval nemocný. Nechal mě tady i s 10letým dítětem a neumíte si představit, jaká je to bolest. Všem nevěřícím vzkazuji, ano, zemřel na Covid. Potvrdilo to CT plic. Byly úplně zničené. A byl úplně zdravý. Takže všichni, kteří píšou, že se jich to netýká, je pouze otázkou času, kdy se jich to dotkne," napsala na sociální síti.

So smtkom v dui a slzami v oiach, sme prijali sprvu o mrt veobecnho lekra MUDr. Rastislava Meleka , ktor mal... Zveejnil(a) Odbor zdravotnctva SK dne Pondl 19. jna 2020

Nad smrtí kolegy truchlí i zaměstnanci odboru zdravotnictví Žilinského kraje. "Se smutkem v duši a slzami v očích jsme přijali zprávu o úmrtí všeobecného lékaře Rastislava Meleka, který měl ambulanci na Oravě v Lokci. Znali jsme ho osobně. Skromý, vlídný, pacienty oblíbený a velmi dobrý obvodní lékař. Budete chybět, pane doktore," vzpomínali.