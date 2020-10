Slovenský ministr ochranu před Covidem nepodcenil. Na rozdíl od českého

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí se jako dobrovolník zapojil do celoplošného testování. Pozornost vzbudil jeho skafandr, kvůli kterému mu nebylo ani vidět do tváře.

Hned první den celoplošného testování na Slovensku Krajčí pomáhal s odebíráním vzorků v Bardejově. V pátek proto na sebe oblékl zdravotnický úbor. Kromě respirátoru a obleku ho chránily také rukavice a ohromné brýle.



Právě kvůli tomuto ustrojení, které ho ochraňovalo před koronavirem od hlavy až k patě, si lidé na facebooku dělají legraci, zda je to skutečně on. "Kdo dosvědčí, že je to on?“ ptá se Karol. "Však by ho v tomto nikdo nepoznal,“ přidává se Pavel. Byl také označen za koronauta.



Kvůli zhoršující se epidemické situaci slovenský premiér Igor Matovič přistoupil k celoplošnému testování. Jedná se o největší operaci v dějinách země. Po několika týdnech příprav v pátek odebírání vzorků začalo.



Hned první den testy odhalily 2225 pozitivních případů v okresech Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín na Orave a v okrese Bardejov. Odborníci otestovali vzorky 61 905 lidí.



Naprosto odlišná situace panuje v České republice, kde tamější ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) pobouřil prakticky celou zemi. Fotografové ho totiž přistihli, jak v noci na čtvrtek odchází z jedné pražské restaurace, která měla být kvůli zavedeným opatřením zavřená.



Při svém odchodu navíc neměl nasazenou roušku, a to ani ve chvíli, kdy nasedal do auta a odjížděl. Na jeho hlavu se poté okamžitě snesla ostrá vlna kritiky, a to nejen z řad obyčejných lidí, ale také politiků. Premiér Andrej Babiš (ANO) jeho jednání odsoudil a vyzval ho k rezignaci.



"Požádal jsem pana ministra Prymulu o rezignaci, pokud by tak neudělal, tak ho odvolám,“ nechal se v pátek slyšet Babiš. Prymula však dobrovolně rezignovat nehodlá. Podle svých slov toho zase tolik neprovedl a k odchodu nevidí důvod. Podrobnější informace o celé události naleznete v tomto článku na TN.cz