Slovenský mladík ubodal a ubil otce tyrana, za mříže zatím nemusí!

Soud mladíkovi nedávno uložil dvouletý trest. Ještě před Vánocemi tak měl Dávid nastoupit do vězení. Jenže nakonec nenastoupí, informuje portál tvnoviny.sk.

Podpory se mladík dočkal na sociálních sítích, kde mu lidé přáli hodně štěstí i sil. A deset dní po verdiktu soudu přišla dobrá zpráva z těch nejvyšších míst.

Do kauzy se totiž vložila prezidentka Zuzana Čaputová, která nařídila odložení výkonu trestu. A to do doby, než rozhodne o žádosti o milost. "To může trvat týdny, ale i několik měsíců," vysvětlil Martin Strižinec z prezidentské kanceláře.

Dávidovi bylo sedmnáct, když se rozhodl vzepřít otci tyranovi, který jeho i jeho matku terorizoval dlouhé roky. Tehdy otce ve spánku ubodal a ubil kladivem. Poté šel na policii, kde se ke všemu přiznal.