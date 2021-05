Ochranáři museli utratit dva medvědy. Zatoulali se až na parkoviště hotelu

V noci na pondělí museli státní ochranáři usmrtit na parkovišti u hotelu ve Vysokých Tatrách dva medvědy. "Šlo o samici a jedno její mládě. Další dvě mláďata utekla do lesa," informovala na sociálních sítích organizace Štátne lesy TANAPu.

Důvod, proč museli ochranáři medvědy utratit, úřady nekomentovaly. Na sociálních sítích se strhla vlna kritiky. "Počkat, až vyleze medvědice s mladými z lesa, a pak je zastřelit. To jste tedy hrdinové," napsal pan Peter a nebyl zdaleka jediný.

Kritiku mírnil slovenský ekolog a politik Erik Baláž. "Poprosím méně hejtu. Podle všeho to byla práce zásahového týmu, kterému důvěřuji. Někdy, když to zajde moc daleko, se už nedá jinak. Medvědi byli nejdříve uspáni a až potom "uspáni navždy" veterinářem, protože tato rodina dělala problémy dlouhodobě a medvědice mohla být nebezpečná pro lidi," popsal Baláž na sociálních sítích.

Medvědí centrum podle Baláže není, nebylo by tedy možné medvědy někam převést, ochranáři tedy dělali to, co bylo nutné. Zatím není jasné, co se stane se zbývajícími mláďaty.