Slovinci umí být svině, napsal europoslanec Vondra. Zaštítil se i Havlem

Pobouření a vlnu reakcí vyvolal status europoslance Alexandra Vondry (ODS) na twitteru. “Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině…Dneska se to zas potvrdilo,“ napsal Vondra. Za slova ho zkritizoval mimo jiné Miroslav Kalousek (TOP 09).

Středeční porážka fotbalové Slavie od dánského Midtjyllandu 4:1 nezasáhla pouze fanoušky klubu. Silné emoce vyvolala také u europoslance Alexandra Vondry (ODS). Ten se nechal unést natolik, že po výkonu slovinského rozhodčího vulgárně urazil všechny jeho krajany.

“Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině. Viz například chování k turistům tranzitujícím do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo,“ napsal na sociální síť europoslanec.

Jeho status nezůstal bez odezvy. Na silná slova krátce na to reagoval poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09). “Žádný národ si nezaslouží takhle sprosté a paušalizující odsouzení. Jsem docela v šoku, že tohle dokáže vyslovit bývalý Havlův poradce, ministr zahraničí a ministr obrany,“ reagoval Kalousek.

Europoslanec Vondra Kalouskovi odpověděl a do kontroverzního vyjádření zatáhl i Václava Havla. “Mirku, budeš se divit, ale na slovinský oportunismus jsme nadávali na Hradě už začátkem 90tek. I s VH,“ zněla odpověď Vondry.

Nadávky na Slovince pobouřily i šéfa Transparency International Davida Ondráčku. “To fakt bušíte do mobilu takové kraviny po osmém škopku? Nedělejte to, působíte pak hloupě. To je škoda. Jo, a můj brácha je Slovinec, i jeho děti, a jsou i Češi. Tak ať ráno tolik nebolí hlava,“ napsal Ondráčka.



Co říká na vyjádření Alexandra Vondry vedení ODS? “I politici milují fotbal, fandí a občas zoufale vykřiknou nad křivdou vůči jejich týmu. Paušalizovat se samozřejmě nemá, ani v politice, ani ve fotbale. Víc se k tomu ale nemá cenu vyjadřovat, Sašu Vondru opravdu nepodezírám z žádné nenávisti,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

