Slovinsko hrozí karanténou Čechům, kteří se tu zdrží. Kudy k moři jinudy?

Pokud člověk nechce riskovat kolony na rakousko-slovinských a pak slovinsko-chorvatských hranicích, kde teď policisté kontrolují turistům doklady a hlídají, aby se ve Slovinsku Češi dlouho nezdržovali, má několik možností, jak se Slovinsku vyhnout.

První možností je cesta autem přes Slovensko a Maďarsko. Do Zadaru, který leží přibližně uprostřed chorvatské riviéry, je to z Prahy přibližně o 80 kilometrů delší cesta. Strávíte na ní přibližně o hodinu více času, než při nejkratší cestě přes Linec, Štýrský Hradec a Maribor.

Pro obyvatele Moravy nebo Slezska je pak slovensko-maďarská varianta vzdáleností i časem prakticky totožná s cestou přes Vídeň a Maribor. Tuto východní cestu už začaly využívat i cestovní kanceláře pro své autobusové zájezdy k Jadranu.

Dobrodružnější pozemní cesta je poté přes Rakousko a Itálii s následným využitím trajektu. Je ovšem o něco náročnější na čas strávený na cestě.

Slovinsko můžete doslova přeletět i vzduchem. V provozu je linka Praha – Zadar. Zpáteční letenka s Ryanair vyjde zhruba na 3000 korun a za 90 minut jste na místě. Na trase Praha – Split létá Smartwings a letenky stojí necelých 6000 korun.

Slovinské úřady pak udělily výjimku vlaku Regiojet, který začal pendlovat mezi Českem a Rijekou. I když cesta protíná slovinské území, Čechům žádné komplikace nehrozí. Dopravce ale přestal prodávat jízdenky do zastávky v Lublani. "Týká se to řádově jednotek cestujících na každý spoj. Přesto se snažíme co nejrychleji vyjasnit platnost změn tak, abychom mohli prodej jízdenek do Lublani opět co nejdříve obnovit," uvedl mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj.

Kromě Slovinska zařadily Českou republiku mezi rizikové země kvůli šíření koronaviru také další čtyři země: