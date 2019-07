Šmarda a Staněk poslali vzkaz! Takhle se smějí vládní krizi

Zemanem odmítaný Šmarda a současný ministr kultury Staněk zveřejnili svou rozesmátou selfie ve čtvrtek večer. "Colours of Ostrava: tak jsme se s Michalem zasmáli spikleneckým teoriím novinářů o mém odvolání," napsal k fotografii na svém twitterovém účtu současný šéf ministerstva kultury.

Oba pánové jsou přitom hlavními aktéry vládní krize, která už několik měsíců hýbe českou politickou scénou. Z toho si očividně ani jeden z nich hlavu neláme a zřejmě jsou v dobré náladě.

Podle Šmardy nemělo selfie žádný hlubší význam. "Jenom jsme se potkali na festivalu," řekl TN.cz místopředseda ČSSD. Staňkova slova o spikleneckých teoriích o jeho odvolání však nekomentoval. "On možná nějak vtipkoval, to se musíte zeptat jeho," dodal Šmarda s tím, že se současným ministrem nemá žádný spor. Jejich společná fotka však okamžitě vzbudila emoce na sociálních sítích.

Colours of Ostrava: tak jsme se s Michalem zasmali spikleneckym teorm novinaru o mem odvolani :-) pic.twitter.com/TgECzzUFYB

Na vysmáté selfie reagoval například europoslanec Tomáš Zdechovský (KDÚ-ČSL). "No Vy jste se moc nesmál," rýpnul si do Staňkova chování v posledních měsících.

"Až se bude ČSSD po dalším volebním neúspěchu ptát, proč jí voliči nevěří, vzpomene si na tenhle tweet," komentuje Adam. "To se smějete celému národu? Už aby ČSSD navždy zmizela z politické mapy," vzkazuje oběma sociálním demokratům pan Miroslav.

Šmarda se pak navíc stihl vyfotit ještě s dalším členem vlády za ČSSD. Na festival podle svých slov vyrazil s ministrem kultury Tomášem Petříčkem.

Jsme na Colours. Vichni si mysl, e kvli @MichalSmarda , ale j jsem tady byl hlavn na akci Meltingpot, protoe zmny klimatu se ns dotknou a je poteba o tom mluvit. Zatm to "odnej" ti nejchud, take to je vsostn sociln demokratick tma. pic.twitter.com/asaGGK0Nfe