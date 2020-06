Smartwings oznámily hromadné propouštění. O práci přijde 600 lidí

Letecká skupina Smartwings Group, jejíž součástí jsou společnosti Smartwings a České aerolinie, dnes oznámila Úřadu práce ČR záměr hromadného propouštění. Společnost byla nucena k tomuto kroku přistoupit kvůli špatné situaci v leteckém průmyslu způsobené koronavirem. Redukce počtu zaměstnanců by se mohla dotknout dle vývoje situace až 600 zaměstnanců skupiny Smartwings Group.

Propouštění se dotkne pilotů, palubního personálu i provozních a administrativních pracovníků neleteckého provozu společnosti.

„Čeká nás nejobtížnější období za dobu naší existence. Abychom společnost zachránili, musíme přistoupit k realizaci bolestných, ale nevyhnutelných opatření. Odvětví letecké přepravy čelí největší krizi v historii letectví a naší povinností je udělat vše pro to, aby se skupina Smartwings udržela na trhu a mohla tak zajistit zaměstnání a perspektivu co možná největšímu počtu našich zaměstnanců,“ říká Jiří Šimáně, předseda představenstva Smartwings.

Rozhodnutí o první organizační změně bylo dnes projednáno se zástupci odborových organizací a týká se 29 zaměstnanců. K ukončení pracovních poměrů nadbytečných zaměstnanců v rámci hromadného propouštění by mělo dojít postupně od července 2020 do února 2021. České aerolinie a Smartwings současně umožní zaměstnancům, kterých se organizační změna dotýká, přejít na tzv. neplacené volno na dobu do jednoho roku. Propouštění proběhne v souladu se zákoníkem práce.

Důvodem redukce pracovních míst je bezprecedentní situace v letecké dopravě v důsledku šíření nemoci Covid-19, která znamená dramatický propad v příjmech skupiny Smartwings Group a vynucené snížení počtu letadel. V této souvislosti připomínáme, že ke stejnému opatření byly nuceny přistoupit i další letecké společnosti, např. Lufthansa se v této době chystá propustit 22 tisíc svých zaměstnanců.



