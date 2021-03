Pozor! Pravidla pro cesty do zahraničí se zpřísňují. Tohle je od pátku jinak

Smartwings a České aerolinie od pátku zpřísňují pravidla pro cestování ve svých spojích mířících z Česka do zahraničí i opačným směrem. Na palubu letadel se dostanou pouze lidé s čerstvým negativním testem na covid-19 - ať už s antigenním, či PCR. A s příslušným potvrzením.

"Od pátku 5. března bude možné vstupovat na paluby letadel Smartwings a Českých aerolinií mířících z/do ČR jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu," oznámila v úterý mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková. Nová opatření má podle ní zajistit, že cestování letadlem bude i nadále bezpečné.

Testy s negativním výsledkem přitom musejí být čerstvé - PCR test nesmí být při nástupu do letadla starší než 72 hodin, ten antigenní se dokonce musí "vejít" do posledních 24 hodin. "I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země," připomněla Dufková.

Výjimku z testování mají děti do pěti let věku a cestující, kteří covid-19 nedávno prodělali a dostatečně to doloží. Musejí ale předložit písemné potvrzení od lékaře z Česka nebo jiného státu EU v češtině nebo angličtině, v němž se mimo jiné uvádí, že od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

"Potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení. Možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách ministerstva zdravotnictví, ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření tamtéž," doplnila mluvčí letecké společnosti.

Smartwings v současné době provozují z Prahy letecká spojení do Málagy, na Kanárské ostrovy Tenerife, Gran Canaria a Fuerteventura, na Mallorcu, portugalskou Madeiru nebo do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam.

"České aerolinie, člen skupiny Smartwings Group, aktuálně létají do Paříže, Amsterdamu, Stockholmu, Kyjeva a Moskvy," vyjmenovala Dufková s tím, že na palubě letadel samozřejmě platí i další hygienická opatření - interiér strojů se pravidelně dezinfikuje, cestující musejí dodržovat rozestupy a platit se dá pouze bezkontaktně.

