Smartwings znovu nasadí Boeingy 737 MAX. Vyřadili je kvůli nehodám

Letecká společnost Smartwings bude jedním z prvních dopravců, kteří v Evropě po dvou letech opět nasadí do provozu letadla Boeing 737 MAX 8. Evropská agentura pro bezpečnost letectví potvrdila, že letoun splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

Proškolení téměř čtyř set pilotů, aktualizace systémů, absolvování ověřovacích letů – to všechno předchází obnovení provozu letadel Boeing 737 MAX.

"Ty požadavky regulátorů na bezpečnost tohoto modelu byly extrémní a žádné letadlo neprošlo takovými kontrolami bezpečnosti jako právě letoun 737 MAX," vysvětlila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

"Každý provozovatel má povinnost provést ověřovací zálet na tomto letadle, takže každé z našich sedmi letadel bude postupně před uvedením do provozu absolvovat zálet, který bude trvat zhruba dvě hodiny," přiblížil letový ředitel Tomáš Nevole.

Každý z pilotů musí před samotným letem absolvovat alespoň několik hodin na speciálním simulátoru. "Předepsané závady se tady demonstrují a piloti se seznamují s tím, jak se letadlo chová během provozu, kdyby se dostali do takové situace," shrnul technický pilot Jan Šťastný.

Společnost Smartwings má ve své flotile celkem sedm letadel Boeing 737 MAX. První nasadí do provozu v následujících dnech, dalších šest chce mít připravených do začátku letní sezóny.

"Plánujeme je nasazovat na linky na Kanárské ostrovy, na Madeiru, do Ománu, do Spojených arabských emirátů, na Kapverdy, na linky například z Tel Avivu do Lisabonu, na Tenerife a další," vyjmenovala Dufková.

Boeingy 737 MAX byly uzemněny od března 2019 po dvou tragických nehodách, při nichž zahynulo celkem 346 lidí. V Evropě zatím oznámila návrat letadel do provozu společnost Icelandair, která počítá s prvními lety v březnu. Minulý týden lety obnovily například i americké United Airlines.