Smečka vlků u Náchoda opět zabíjela ovce. Řešte to, vyzývá hejtman vládu

K útoku vlků došlo v Lachově, který je součástí Teplic nad Metují. Smečka zhruba deseti šelem podle hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána (ČSSD) překonala ohrady a napadla stádo ovcí. Osm z nich vlci zabili a přibližně 15 kusů vážně zranili.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) byla farma Jana Šefce hlídaná termokamerami, psy a elektrickými ohradníky, pro vlky to však příliš velkou překážku nepředstavovalo. "Hlídači se je snažili zahnat světlicemi, ale vlci odmítali odejít," uvedl.

"Situaci s vlky na Broumovsku je potřeba urychleně řešit na státní úrovni. Doufám, že k situaci ohledně útoků zaujme jasný postoj Ministerstvo životního prostředí," napsal hejtman.

"Útoky vlků na hospodářská zvířata již nejsou ojedinělé či náhodné, jedná se o dlouhou sérii. Nechci, aby pastevectví na Broumovsku zaniklo a Broumovsko se postupně stalo skanzenem, kde lidé nebudou moci aktivně žít a chovat svá hospodářská zvířata. Zároveň otázka vlka není omezená jen na Broumovsko, ale i na Krkonoše a nově i Orlické hory," dodal.

Napadené stádo ovcí v Teplicích nad Metují

Na Broumovsku řeší pastevci problém s útoky vlků již několik let. Situace je ale těžko řešitelná. Přestože vlkům se poslední dobou v Česku daří množit, stále se jedná o vzácné zvíře, které je chráněné. Podle ochránce přírody z Hnutí Duha Miroslava Kutala je nejlepším opatřením pastevecký pes. Na farmě Jana Ševce jich však bylo hned několik a útoku stejně zabránit nedokázali.

"On se nechce nažrat, sežere deset deka masa, ale zakousne padesát kusů," postěžoval si pan Ševc, který za poslední léta přišel o desítky kusů dobytka.

"Na Broumovsku se aktuálně střetávají dva světy, ten lidský a ochranářský, kdy je potřeba říct, že se nic nemá přehánět, bezpečí lidí je důležitější. Ministerstvo životního prostředí sice už připravuje Program péče o vlka, ale ten spíše jen zpřísňuje jeho ochranu a zavádí kompenzace za škody, než že by přinášel rychlé řešení," uvedl Zdechovský.

"Vyzval jsem proto pana ministra, aby se situaci věnoval prioritně a hlavně okamžitě. Vlky nemůžeme střílet, ale proč alespoň ty problematické neodchytit a třeba převést někam, kde místo trhání domácích zvířat na kusy pomohou snížit nadměrné stavy divokých prasat a další spárkaté zvěře, která působí miliardové škody na lesních porostech a zemědělských plodinách?" ptá se Zdechovský.

"Řešením není nechat volně působit velké šelmy, které do přírody jistě patří, na úkor hospodářských zvířat, v CHKO nejde natáhnout dvoumetrové nebo lépe třímetrové ploty," tvrdí zvěrolékař a poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).





Připravované změny



V roce 2018 dokonce několik chovatelů z Broumovska zažalovalo stát. Chtěli, aby upravil zákony tak, aby bylo možné vlky střílet a tím regulovat jejich počet. U soudu však s tím požadavkem neuspěli. Ministerstvo životního prostředí se však situaci věnuje a chystá několik změn.

V březnu oznámilo, že připravuje novou strategii pod názvem Program péče o vlka. Jejich odstřel ve hře zatím není. "Vlk je v prakticky v celé Evropě chráněný evropskou legislativou a program péče toto nemění ani měnit nemůže," vysvětluje ministerstvo.

Řešením mají být opatření, která povedou k omezení vzniku škod na hospodářských zvířatech. Připravují se také změny v oblasti náhrady škod, které mají zjednodušit a zrychlit administrativu.

"Skloubit existenci vlka s pastvou hospodářských zvířat není jednoduché. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se proto zaobírá specifikací účinných opatření k ochraně stád, připravuje také manuál pro případy výskytu problematických vlků," uvedl ředitel agentury František Pelc.

Příští rok by ministerstvo chtělo ve spolupráci s Německem a Polskem stanovit tzv. příznivý stav populace. To znamená počet kusů, při kterém už by státy mohly s Evropskou unií jednat o změně zákonů a stanovit pro vlky případně i kvóty. Jak by v praxi vypadalo udržení příznivého počtu vlků, však resort nespecifikoval.

