Smečky divokých šakalů nemají v Tel Avivu co jíst

V parcích v Tel Avivu se bez ostychu začali pohybovat šakalové. Důvodem by mohla být domácí izolace většiny obyvatel. I když na videu vypadají šakalové spokojeně, veterináři tvrdí, že marně hledají potravu.

Šakali jsou mrchožrouti, kteří často žijí na okrajích parků a jedí zbytky, které po sobě zanechali lidé po grilování nebo pikniku. Od doby vyhlášení nouzového stavu ale lidé žádné takové události nepořádají, šakali tedy přišli o možnost jednoduchého si obstarání potravy. Některým lidem se šelem zželelo a začali jim potravu nosit. To ale veterináři zásadně nedoporučují. Zvířata by si na tento komfort mohla zvyknout a při nedostatku potravin by mohla být agresivní.